Koronavirüs ilacı geri ödeme listesinde mi? Bakan Selçuk açıkladı! 04.04.2020 09:47

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Koronavirüs tedbirlerimiz kapsamında, SUT ile karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık” dedi. Bakan Selçuk, “Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece koronavirüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız.” açıklamasında bulundu.

SGK, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile koronavirüs gibi pandemilerin tedavisi ve Türkiye'de koronavirüse karşı tedavi amaçlı kullanılma olasılığı her geçen gün artan immün plazma tedarik ve uygulamasını Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'ne ekledi.

Pandemi bakım hizmeti, "Sadece pandemi süresince, pandemi olgularına yönelik tedavilerde 510010 ile birlikte faturalandırılır. Ayrıca pandemi süresince pandemi olgusu olup olmadığına bakılmaksızın 510090 kodu ile birlikte faturalandırılır. Günde bir adet faturalandırılır" şeklinde listeye eklenirken, işlem puanı olarak ise 1124,35 belirlendi.

Yine immün plazma tedarik ve uygulamaları, "Sadece pandemi süresince, pandemi olgularına yönelik tedavilerde faturalandırılır. Plazma bileşeni aferez yöntemi ile toplanmalıdır. Hazırlama, uygulama işlemleri ile tüm tetkik, malzemeler ve diğer işlemler dahildir. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulacaktır" şeklinde listeye eklenirken Hizmet İşlem Puanı olarak ise 1318,07 belirlendi.

Böylece hem koronavirüs hem de immün plazma yoluyla koronavirüs tedavisi SGK kapsamına alınmış oldu.

Yine aynı düzenlemede Erişkin-Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri içinde pandemi bakım hizmeti, birinci, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakımlar da SGK kapsamına alındı.

Düzenlemenin sinyalini daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti. Bu düzenlemeyle aralarında vakıf, üniversite ve özel hastanelerin de bulunduğu pandemi hastanelerindeki koronavirüs tedavileri ve immün plazma tedavisine ilişkin tüm işlemler geri ödeme kapsamına alınmış oldu.

Ayrıca yine Resmi Gazete'de yer alan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararına göre, pandemi ve immün plazma tedarik ve uygulamasında kullanılacak ilaçlar da SGK geri ödeme kapsamına alındı.





BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SUT'ta yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerinin iki katına çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok iyileştirme yapıldığını açıkladı.

"KORONAVİRÜS TANISI KONULAN HER HASTA İÇİN HASTANEYE GÜNLÜK 660 LİRA ÖDEYECEĞİZ"

Yeni düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, "Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece koronavirüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız." dedi.

"KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK"

Bakan Selçuk, "Yoğun bakım hizmetlerini geri ödeme listesine alarak karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini de iki katına çıkarmış olduk. Yine yoğun bakım şartlarında, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı da geri ödeme listemize aldık." ifadelerini kullandı.





Sağlık hizmeti sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılacak bakım hizmetlerini de ödeme kapsamına aldıklarını bildiren Bakan Selçuk, "Dünya Sağlık Örgütü, salgına karşı yayımladığı bildiride, immün plazma tedavisinin en çok tavsiye edilen potansiyel tedavilerden biri olduğuna dikkat çekti. İmmün plazma veya serumun toplanması için uygun koşulların oluşturularak, bu alanda ilerlemelerin gerekliliğine vurgu yapıldı. Biz de bu doğrultuda ülkemizde, iyileşen vatandaşlarımızın serumlarından antikor temin edilerek koronavirüs tanılı hastalarımızda kullanılması işlemine ait bedelleri karşılayacağız." değerlendirmesini yaptı.