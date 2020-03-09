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Tel Rıfat'ta PKK'ya ağır darbe! Saldırı hazırlığındaydılar...

Tel Rıfat'ta PKK'ya ağır darbe! Saldırı hazırlığındaydılar...

09.03.2020 17:40

Son dakika haberi... Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika habere göre; Tel Rıfat bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CGSMlQIjLs

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2020
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