Başkan Erdoğan'dan Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... İzmir Bayraklı'daki Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, "Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik. 81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bayraklı'daki Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

5 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ

Kısa sürede teslim etmeyi hedeflediğimiz deprem konutlarının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Afetleri engellemeyiz ama yıkıcı etkisini azaltabiliriz. 5 bin deprem konutumuzu da işte bu anlayışla hızla hayata geçiriyoruz. 7 ayrı alanda hemen inşaatlara başladık. Bugün ilk etapta yerinde yapılacak 1444 kont ve 208 konut ile rezerv alanında yapılacak 309 konutun temelini atıyoruz.

Bayraklı'da inşa edeceğimiz konutları İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutları olarak da kullanacağız. Karaburun ilçesinde depremden etkilenen köylerde köy evleri yapacağız.



Depremden 91 saat sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğimizin sevinciyle 84 milyon olarak kucaklaştığımız yer burasıdır. Bu alanı hem depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacak hem de deprem bilincinin hafızalarda kalmasını sağlayacak bir alan olarak düzenleyeceğiz. Rıza Bey apartmanı sakinlerinden burada ev sahibi olmak isteyenlere de aynı bölgede evlerini yapıp teslim edeceğiz.





18 BİNE YAKINININ YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Son 8 yıldır İzmir'de riskili yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik.



Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik alanda yürütülüyor. Yatırım değeri 800 milyon lira. Depremin ardından sadece yaraları sarmakla kalmayıp kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık.

Çiğli ve Bergama'da TOKİ eliyle hayata geçireceğimiz millet bahçeleri aynı zamanda toplanma alanları olacak.



İNŞALLAH KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI DA HIZLA TAMAMLAYACAĞIZ

İzmir Ankara yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor. Halkapınar Otagar metro hattının yakında ihalesine çıkıyoruz. Şehrimize yakışan bir hizmet projesi olduğunu düşündüğüm İzmir Körfez Geçişi projemizin etütleri bitti. İmar planı çalışmaları ise sürüyor. Adnan menderes Havalimanı'nı baştan sona yeniledik ve şu anda hizmetinizde.



İzmirli çiftçilerimize son 18 yılda 5,5 milyar lira tutarında destek sağladık. İzmir'deki 26 ilçemize doğal gaz getirdik. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızla tamamlayacağız.

Ülkemizin karşı karşıya olduğu afet gerçeğinden hareketle 2012'den itibaren kentsel dönüşüm seferliği başlattık.



Ekranda zaten şu anda animasyon olarak apartmanları görüyorsunuz. İnşallah bu güzellikte apartmanlarla Bayraklı'nın yeni hali bu şekilde olacak. Türkiye genelinde 1 milyon konutun yapımını gerçekleştirdik.

KDV ORANINI YÜZDE 18'DEN YÜZDE 1'E İNDİRDİK

Son olarak mevcut yapılarının bir buçuk katına kadar yapacakların inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indirdik. Ayrıca yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyecek vatandaşlarımızın kredi tutarını arttırdık. İmkanı olan vatandaşlarıma afet riski altında olan binalarını hızla güçlendirmelerini veya gerekiyorsa yenilemeleri çağrısında bulunuyorum. Üzmeyeyim kırmayayım ama şahsen ben güçlendirmekten değil yenilemekten yanayım ve ben tüm vatandaşlarıma güçlendirin değil gelin yenileyin derim.



Bugüne kadar edindiğim tecrübeler bana bunu gösteriyor. Hiçbir hesap afet karşısında edindiğimiz yıkımlardan acılardan daha değerli daha üstün olamaz. İnşallah her bir vatandaşımızın bu dönüşümü hızla tamamlayacağına inanıyorum.

Şu Karabağ'ı İzmir'de biz ne zaman acaba farklı bir hale getireceğiz. Karabağ'ı nasıl modern bir şehir haline getireceğiz bunun özlemi ve hasreti içerisindeyim. O bölge bu haliyle bu şehre hiç yakışmıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından canlı yayında Göztepe Stadı'nın açılışı gerçekleştirildi.

YATAY MİMARİ DÖNEMİ

İzmir 30 Ekim 2020'de büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. 117 vatandaşımız hayatını kaybederken onlarca bina da hasar gördü. Depremin açtığı yaraları sarmak için devreye giren hükümet, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattı. Bin 841 konut için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Ayrıca depremin simgesi olan Rıza Bey Apartmanı yeşil olarak kalacak.

Hükümet, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yaraları jet hızıyla sarıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı en fazla yıkımın yaşandığı Bayraklı'da çöken ya da ağır hasar görerek acil yıkılan, aralarında depremin simge yapısı haline gelen Rızabey Apartmanı'nın da bulunduğu binaların yerinde oluşturulan 7 proje alanında inşaat çalışmalarına başlıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edilen ve yerinde dönüşümle yatay mimariye göre inşa edilecek 1.444 konut ile 208 dükkân ağustosta hak sahiplerine teslim edilecek.



