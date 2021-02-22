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Türkiye'den İdlib'e kirpi sevkiyatı gerçekleştirildi

Türkiye'den İdlib'e kirpi sevkiyatı gerçekleştirildi
22.02.2021 17:52
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı. İdlib'den son durum bilgisiyle birlikte kirpi sevkiyatından görüntüler haberimizde...


27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan ve başarıyla sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı, kirpi ve unimog sevkiyatı yapıldı.

Konvoyun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden geçerek, Cilvegözü Sınır Kapısından İdlib'e gittiği gözlendi.

27 ŞUBAT'TAKİ ALÇAK SALDIRI

Suriye rejiminin, Rus ve İran destekçilerinden lojistik ve askeri güç alarak gerçekleştirdiği İdlib'in güneyindeki Mehmetçik'e yönelik hava saldırılarında 36 askerimiz şehit olmuştu. TSK karşılığında Bahar Kalkanı harekâtıyla cevap vermiş en az 2557 rejim askerini imha etmişti.

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