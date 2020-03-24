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Başkan Erdoğan'dan bakanlara videolu talimat! Doğalgaz ve elektriğin kapanması söz konusu mu? Okul tatili uzayacak mı?

Başkan Erdoğan'dan bakanlara videolu talimat! Doğalgaz ve elektriğin kapanması söz konusu mu? Okul tatili uzayacak mı?

24.03.2020 14:04

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, okul tatilinin uzayıp uzamayacağına ilişkin "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." açıklamasında bulundu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, yaptığı videolu paylaşımda "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.



ENERJİDE KESİNTİ SÖZ KONUSU MU?
Doğalgaz ve elektriğin kapanması konusuna ilişkin konuşan Erdoğan, "Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz." açıklamasını yaptı.



OKULLARDA TATİK UZAYACAK MI?
Erdoğan, okul tatilinin uzayıp uzamayacağına ilişkin "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.



UZAKTAN EĞİTİMİN GELECEĞİ
Başkan Erdoğan, "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." açıklamasında bulundu.

"HESABINI SORARIZ"
Erdoğan, "Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız." açıklamasında bulundu.

Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz. pic.twitter.com/M22GM3vVSD

&mdash; Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 24, 2020
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