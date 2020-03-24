Başkan Erdoğan'dan bakanlara videolu talimat! Doğalgaz ve elektriğin kapanması söz konusu mu? Okul tatili uzayacak mı? 24.03.2020 14:04

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, okul tatilinin uzayıp uzamayacağına ilişkin "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." açıklamasında bulundu.