AK Parti ile CHP arasında 'infaz' görüşmesi 24.03.2020 12:48

AK Parti ile CHP heyetleri, infaz düzenlemesinin ayrıntılarını görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme yaklaşık olarak 1 saat 45 dakika sürdü. AK Parti heyeti daha sonra İYİ Parti'yi ziyaret etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmayan partililer, toplantıda da aralarında bir koltuk boş bırakarak oturdu.