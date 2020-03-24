Adnan Menderes gerçeğinin çocuklara öğretilmesinden neden rahatsız oldular? 24.03.2020 15:45

Türkiye koronavirüs salgınına karşı hızlı alınan tedbirlerle mücadele ederken, eğitim sisteminin aksamaması ve öğrencilerin mağdur olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sistemini devreye aldı. Bakanlığın devreye soktuğu sistemle televizyon üzerinden eğitim-öğretim devam ederken, çocuklara yakın tarihin anlatıldığı bir videoda Adnan Menderes'in idam kararının gösterilmesi üzerinden bazı kesimler algı operasyonuna başlayıp MEB'i hedef aldı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs salgını 11 Mart itibarıyla Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından ivedilikle alının tedbir kararlarından birine de Milli Eğitim Bakanlığı imza attı. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararıyla birlikte MEB okulların tatil edildiğini ve ardından gelecek süreçte eğitimin "uzaktan eğitim" olarak devam edeceğini duyurdu. Uzaktan eğitim süreci ise dün resmen başladı. Milyonlarca öğrenci televizyon başından derslerini dinleme imkanına erişti.

MEB'İ HEDEF ALDILAR

Uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencilere yakın tarih döneminin anlatıldığı bir videoda Adnan Menderes'in idamı gösterildi. Bazı kesimler Adnan Menderes'in idamının öğrencilere izletilmesinin ardından algı operasyonuna başlayarak MEB'i hedef aldı. Bunlardan birisi de Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu. Çocukların her gün öldürmeli oyunlar oynamasına, şiddet içerikli diziler izlemesine tepki göstermeyen Hakan, öğrencilere yakın tarihin ve gerçeklerin anlatılmasından rahatsız oldu. Hakan, "Menderes çocuklara böyle mi anlatılır?" diyerek adeta yaşanan olayların çocuklara tüm gerçekliğiyle anlatmasından duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi.

"YAKIN SİYASİ TARİHİN BİR KONUSUDUR"

Gazeteci Melih Altınok ise yaşanan tartışmalar üzerine yorumlarda bulundu. Altınok Adnan Menderes'in çocuklara anlatılmasını savundu. Algı yapan kesimlere tepki gösteren Altınok, "Türkiye'nin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes'in bir darbe sonucu devrilmesi ve bakanlarıyla birlikte idam edilmesi Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin bir konusudur. Okulların ders programı içerisinde yer alabilir. Bunlar demokrasi konusun çocukların kafasında pekişmesi için yararlı şeylerdir." dedi.