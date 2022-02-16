Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrası uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarında BAE, İsrail, Suudi Arabistan ile yeni dönem, Yunanistan meselesinde yaşanan gelişmeler, Rusya-Ukrayna krizi öne çıkan gündem maddeleri oldu. Peki Türkiye dış politikada nasıl bir yol haritası izleyecek? Ukrayna krizinde olası bir işgal durumunda Türkiye etkilenir mi? Yeni iş birlikleri yolda olan ülkeler hangileri? İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar.