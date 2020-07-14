Başkan Erdoğan'dan Ayasofya sözleri: 1934'de kimler müzeye çevirdi?

14.07.2020 20:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuştu. Başkan Erdoğan, "Ayasofya başta olmak üzere milletimizin varlığı, birliği, özgürlüğü ile ilgili konularda kararımızı kendimiz veririz. Ayasofya'yı yanlış bir kararla olsa müzeye biz çevirmiştik, yine biz camiye döndürüyoruz. 1934'de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuştu. Başkan Erdoğan, "Ayasofya başta olmak üzere milletimizin varlığı, birliği, özgürlüğü ile ilgili konularda kararımızı kendimiz veririz. Ayasofya'yı yanlış bir kararla olsa müzeye biz çevirmiştik, yine biz camiye döndürüyoruz. 1934'de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit." ifadelerini kullandı.