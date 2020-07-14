Başkan Erdoğan’dan Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarına sert tepki!

14.07.2020 20:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan’ın Azerbaycan’ı hedef alan saldırılarına sert tepki gösterdi. “Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir.” İfadelerini kullanan Başkan Erdoğan, “Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir.” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan'ı hedef alan saldırılarına sert tepki gösterdi. "Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir." İfadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir." dedi.