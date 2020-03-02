Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya tarihi rest: Siz kimi kandırıyorsunuz! 02.03.2020 23:48

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Başkan Erdoğan ve Borisov ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan göçmenlerle ilgili olarak Avrupa'ya sert tepki gösterdi. Erdoğan, kendisini aradıklarını ve 1 milyar Euro göndereceğiz dediklerini söyleyerek, "Siz kimi kandırıyorsunuz ya, biz bu parayı da artık istemiyoruz. 40 milyar dolar harcayan Türkiye Cumhuriyeti devleti onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.





Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.



Borisov, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Başkan Erdoğan ve Borisov ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dostum Borisov'u Ankara'da ağırlamaktan gurur duydum. İlişkilerimizdeki olumlu ivmeyi Sofia'da gerçekleştireceğimiz toplantıda sürdüreceğiz.

Bugünkü görüşmelerimizin ana gündem maddelerimizi Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturdu. rejimin İdlib'e yönelik saldırganlığının durmaya yönelik adımları ele aldık. Bu kapsamda verdiğimiz mücadelede şehit düşen ailelere şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Gösterdiği dayanışma için Borisov'a teşekkür ediyorum.

Hali hazırda İdlib'de 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlarımıza dayanmış vaziyette bekliyor. Maalesef AB üyesi ülkelerin bu konudaki duyarsızlığını da dile getirmek durumunda kaldım. Hala Avrupa ülkeleri yapmış olduğumuz insanı yardımın farkında değil.Yük paylaşımına Avrupa bize destek vermezse kapıları açarız diye uyarmıştık. Biz Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşı çerçevesinde yer alan taahhütleri yerine getirdik.

Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız? Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcama yaptık. 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu maalesef AB üyesi ülkeler ve tüm dünya anlamış değil.

Adil yük ve sorumluluk paylaşımları beklentimiz ne yazık ki sonuçsuz kaldı. AB 18 Mart bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir.

AB bugünde çifte standart uygulamaktadır.



AVRUPA'YA TARİHİ REST: BİZ ARTIK BU PARAYI DA İSTEMİYORUZ

Bu ara görüşüyoruz. 1 milyar Euro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz ya. Biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar dolar harcayan Türkiye Cumhuriyeti devleti onların vereceği parayı da bulur. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur. AB hala çifte standart uygulamaya devam ediyor.

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ise kendisinden koruma isteyen kişilere uluslararası koruma sağlamaktadır. Mülteciler bulundukları yeri terk etmekte özgürdürler. Bu lokal bir hukuktan bahsetmiyorum. Uluslararası hukuka göre bu kişilerin zorunlu olarak bir ülkede tutulması söz konusu değildir. Ve bu kişiler özgür iradeleri ile ülkemizden ayrılmaktadırlar.

Bugün Yunan askerleri 2 tane mülteciyi öldürdü ve bir tane de ağır yaralı var. AB Konseyi Başkanı da yarın sınırı ziyaret edeceğini açıkladı. Herhalde mültecilerin Yunanistan tarafından kaldığı insanlık dışı muameleyi görecektir. Bulgaristan'ın bu konuda sağ duyulu yaklaşım sergilediğini dile getirmek isterim.

Bu dayanışma ve işbirliği anlayışının bütün AB ülkeleri için örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlayışı destekleyen görüşlerdeki AB ülkeleriyle iş birliğine hazırız. Başbakan Borisov ve değerli heyetine tekrar teşekkür ediyorum ve yarınki Bulgar gününü kutluyorum.



Bulgaristan Başbakanı Borisov'un açıklamalarından satır başları:



Bulgaristan halkına yönelik tebrik mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Şahsım ve ekibim adına bir kez daha şehit askerlerin yakınlarına taziyelerimi iletmek isterim. Corona virüse karşı ekipman desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bulgaristan'daki kamuoyuna bilgi vermek adına, dünya genelinde zor bulunan filtreli maskelerin temin edilmesi açısından bize yardımcı olacağınız için teşekkür ediyorum. Bu maskeler önemlidir. Sadece Çin, Hindistan ve Türkiye'de üretilmektedir.

Suriye'deki gelişmeler konusunda diplomatik çözümler bulacağınızı arzu ve temenni ediyorum. Can kaybı yanı sıra yüzbinlerce mülteci de sınırlarımıza doğru geliyor. Şahsınız nezdinde Türkiye'nin Bulgaristan sınırına yönelik AB şartlarını yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyorum.

AB kapıda bekleyen insani krizi göremiyor. Türkiye'ye gerekli kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. Sınırlarda bekleyen kadın ve çocukları korumak için çalışacağız.