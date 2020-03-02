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Göçmenler akın akın sınırı geçiyor! 'da büyük panik

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından 'nin sınırlarını göçmenlere açmasıyla birlikte Edirne ve Ege sahillerindeki göçmen hareketliliği sürüyor. ve Bulgaristan'ın tüm engelleme çabalarına rağmen göçmenler alternatif şekillerde sınırı geçiyor. Son açıklanan rakamlara göre 100 binden fazla göçmen Avrupa'ya geçti.

  • Güncel
  • 02.03.2020 08:49
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 08:52
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Göçmenler akın akın sınırı geçiyor! Avrupa'da büyük panik

'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenleri gelişi sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 100 binin üzerinde göçmenin Edirne'den Avrupa'ya geçtiğini açıklaması sonrası sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin kente gelişleri arttı.

Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan düzensiz göçmenler daha çok nehir geçişlerini kullanıyor.

Sınır köylerinde yoğun düzensiz göçmen hareketliliği gözleniyor.

TAMPONDA BEKLEYENLER VAR
'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule - Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedekileri bekleyişi de sürüyor.

Yunanistan sınır güçlerinin sık sık göz yaşartıcı bomba ve biber gazı atmasıyla tamponda bekleyenlerin bir çoğu yakınlardaki ormanlık alana doğru yayıldı.

Geceyi buralarda geçiren 2 binin üzerinde düzensiz göçmen zor şartlarda bekleyişlerini sürdürüyor.

Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü göçmenlere 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.

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