Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci resti! "4 katını veririz" 10.03.2020 16:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı AA Editör Masası'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, Başkan Erdoğan'ın Avrupa'ya mülteciler konusunda çektiği resti de anlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında göçmen sorununa da değinen Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Avrupa'ya çektiği resti de anlattı. Başkan Erdoğan'ın Avrupa'ya "Siz mültecileri alın, ben şartsız koşulsuz vereceğiniz yardımın 4 katını vereceğim." dediğini aktaran Çavuşoğlu, "Şimdi hem gelmesin diyorsunuz hem de bu insanların burada yaşaması için hiçbir şekilde destek vermiyorsunuz." dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından o bölüm

Göçmenlerin Suriye'ye dönüşü konusu 18 Mart mutabakatında olmasına rağmen ne yaptınız? Tam tersi destek vermeyeceğiz açıklamaları geldi. Yıllardır bu Güvenli Bölge fikrini projeleriyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımız herkese anlattı, tüm dünyaya anlattı. BM'de anlattı, Avrupa Birliği'ne anlattı. Ama mutabakatta var. Şimdi İdlib'de bu kadar insan kapıya yanaşmış, sınıra ve bu kadar insan evini terk etmiş. Bir 25 Milyonu nasıl göndereceğiz UNHCR üzerinden (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) mi, Uluslararası Kızılhaç üzerinden mi. En son Cumhurbaşkanımız dedi ki "Ben şartsız koşulsuz, siz alın mültecileri ben 4 katını vereyim" dedi. Haklı olarak. Böyle deyince de Erdoğan kızıyor, Erdoğan sinirleniyor diyorlar. Buradaki para İdlib içindeki insanlara briketten basit evler yapılacak, taban toprak olmasın tahta ahşap olsun. Yani basit bir ailenin yaşayabileceği şekilde temel ihtiyaçların olacağı banyosuydu, lavabosuydu, işte oturma bilmem ne küçük 25-30 metrekare . Şimdi biz yapıyoruz bunlardan. Bin 500 civarında tamamlandı, kurumlarımız çalışıyor. Şimdi hem gelmesin diyorsunuz hem de bu insanların burada yaşaması için hiçbir şekilde destek vermiyorsunuz.