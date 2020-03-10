Metroda iğrenç görüntü! Dünya Koronavirüs alarmındayken elini ağzına götürüp... 10.03.2020 15:23

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 100’ü geçtiği Belçika’da bir metroda çekilen görüntülerde, yüzünde maske olan bir yolcu defalarca elini yalayıp yolcuların tuttuğu metal direğe bulaştırdı. İnsanların hayatını tehlikeye sokan yolcunun iğrenç hareketi büyük tepki çekti.

Son dakika haberi: Dünya genelinde yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüsünde vaka sayısının her geçen gün arttığı günlerde uzmanlar hijyen kurallarından bahsederken sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı.

BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Koronavirüs vaka sayısının 100'ü geçtiği Belçika'da çekildiği iddia edilen görüntülerde yüzünde maske olan bir yolcu maskesini çıkarıp elini yalayarak yolcuların tutunduğu demire sürüyor.

İRAN'DA KORONAVİRÜSTEN 54 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 881 kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 8 bin 42'ye çıktığını bildirdi. Cihanpur, salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 54 kişi daha artarak 291'e ulaştığını duyurdu. İyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 2731 kişi olduğu ifade edildi.

KKTC okulları tatil ederken Lübnan'da ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti.