Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya’nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Almanya'da iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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