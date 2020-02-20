Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

20.02.2020 21:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya’nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'da iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları