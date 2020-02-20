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'daki ırkçı da yeni detaylar: Saldırgan önce annesini öldürdü sonra etti!

'nın Hanau kentinde 2 kafeye düzenlenen silahlı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Genel olarak Türklerin bulunduğu kafeye yapılan saldırıda 5 Türk hayatını kaybederken olayın ırkçı bir saldırı olduğu belirlendi. Kanlı saldırıyı düzenleyen saldırganın 6 silah ruhsatının olduğu ve saldırı sonrasında önce annesini öldürdüğü daha sonra ise ettiği bildirildi.

  • Güncel
  • 20.02.2020 11:34
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 11:42
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'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı larda 9 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ölenler arasında Türk kökenlilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Alman medyası saldırganın Tobias R. olduğunu; evde yanındaki ölü bulunan kişinin ise saldırganın annesi olduğunu duyurdu.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırılar Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.

Saldırılar yerel saatle 22.00 sıralarında meydana geldi. Kafelere gerçekleştirilen saldırılardan ilkinde 3 kişi hayatını kaybetti. İkinci saldırı ise buraya çok yakın mesafedeki bir başka kafeye düzenlendi. Burada da 5 kişi hayatını kaybetti. Polis, yaralılardan birinin daha sonra öldüğünü; ölü sayısının 9'a çıktığını duyurdu.

ÖNCE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ!
Bu olayın kesinlikle bir Neonazi saldırı olduğu belli oldu. Söz konusu saldırgan 9 kişiyi öldürdü. Ardından da annesini öldürüp etti. Alman vatandaşı olan saldırganın 6 silah ruhsatına sahip olduğu ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan kafe genel olarak Türklerin ve Arapların gittiği bir mekan olduğu bildirildi. Kanlı saldırıda 5 Türk vatandaşının öldü ancak henüz kimlikleri hakkında bir bilgiye ulaşılmadı. Ağır yaralananların hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

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