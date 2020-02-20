Almanya'daki ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan genç dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı: Gördüğü herkesin kafasına sıktı 20.02.2020 12:29

Almanya’da 2 kafeye yapılan ırkçı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Türk genci dehşet anını A Haber’e anlattı. Adının Muhammed olduğunu söyleyen genç, “Önce dışarıdan 5-6 el atış yapıldı. Ben yemek yerken adam içeriye girdi. Kafede 10-12 kişi vardık. Sadece 2 kişi yaşayabildi. Bir tanesi de benim işte. Adam gördüğünün kafasına sıktı. Ben duvarın arkasına saklandım. Kolumdan vurdu beni. Ben birisinin üzerine düştüm altımdaki çocuğun boğazında delik vardı. Çocuk dilimi hissedemiyorum dedi. Ben de Kelime-i Şahadet getir dedim.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetmişti. Polis, saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurmuştu. Ölenler arasında Türk kökenlilerin de bulunduğu belirtilmişti.

ÖNCE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ!

Bu olayın kesinlikle bir Neonazi saldırı olduğu belli oldu. Söz konusu saldırgan 9 kişiyi öldürdü. Ardından da annesini öldürüp intihar etti. Alman vatandaşı olan saldırganın 6 silah ruhsatına sahip olduğu ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan kafe genel olarak Türklerin ve Arapların gittiği bir mekan olduğu bildirildi. Kanlı saldırıda 5 Türk vatandaşının öldü ancak henüz kimlikleri hakkında bir bilgiye ulaşılmadı. Ağır yaralananların hastanede tedavi gördüğü belirtildi.