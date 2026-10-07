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Ankara’da sokak köpeklerinin toplanmasına karşı eylem: “Haydi havla, sen de havla”

Ankara’da sokak köpeklerinin toplanmasına karşı eylem: “Haydi havla, sen de havla”

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde sokak köpeklerinin toplanmasını istemeyen bazı gruplar eylem düzenledi. Eylemde “Haydi havla, sen de havla” şarkısı seslendirilirken tiyatro gösterisi yapıldı; bir kadın ise valizinden çıkardığı mama ve sokak köpeği fotoğraflarıyla sessiz oyun canlandırdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sokak köpeklerinin toplanmasını istemeyen bazı gruplar tarafından eylem düzenlendi. Eylem sırasında "Haydi havla, sen de havla" şarkısı seslendirilirken tiyatro gösterisi de gerçekleştirildi.

Eylemde dikkat çeken gösterilerden birini ise bir kadın gerçekleştirdi. Valizinden mama ve sokak köpeği fotoğraflarını çıkaran kadın, bu materyallerle sessiz oyun canlandırdı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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