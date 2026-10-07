Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 17:44 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 17:55

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sokak köpeklerinin toplanmasını istemeyen bazı gruplar tarafından eylem düzenlendi. Eylem sırasında "Haydi havla, sen de havla" şarkısı seslendirilirken tiyatro gösterisi de gerçekleştirildi.

Eylemde dikkat çeken gösterilerden birini ise bir kadın gerçekleştirdi. Valizinden mama ve sokak köpeği fotoğraflarını çıkaran kadın, bu materyallerle sessiz oyun canlandırdı.