Son dakika haberi: Almanya’daki saldırgan duvara bakın ne yazmış!
Son dakika haberi... Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren ve ardından evinde annesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtilen Tobias Rathjen'in saldırı öncesi bölgede bir duvara web sitesinin ismini yazdığı ortaya çıktı.
20.02.2020 13:03
- Son Güncelleme: 20.02.2020 13:15
"ÜLKENİZDE GİZLİ ASKERİ ÜSLER VAR"
Saldırganın videoyu, içinde dosyalar ve bir yatağın bulunduğu karanlık bir odada kaydettiği görüldü. İngilizce konuşan saldırgan videoda şunları söylüyor: "Bu benim tüm Amerikalılara kişisel mesajım. Ülkeniz görünmez, gizli toplumların kontrolü altında. Onlar zihin kontrolü gibi bilinmeyen şeytani metotları kullanarak, modern kölelik sistemini oluşturmaya çalışıyor. Bir an evvel uyanmalısınız. Ülkenizde gizli askeri üsler var. Bunların bazıları şeytanı yüceltiyor.
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