Cemil Tugay'dan AK Parti Genel Merkezi'nde İzmir mesajı: “İzmir’i çok seviyorum”

Yağışlar ne zaman sona erecek, sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı

Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı! Erdoğan'ın taktığı rozet sonrası ilk mesajını verdi: “AK Parti ile İzmir’i ayağa kaldıracağız”

Çorum'da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Çorum'da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.