Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Türkiye'den Rusya-Ukrayna temasları için arabuluculuk mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşerek ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alınırken Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan temasların başlatılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu yineledi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber