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Fethiye Babadağ’da yamaç paraşütü kazası: 37 yaşındaki Rus uyruklu sporcu hayatını kaybetti

Fethiye Babadağ’da yamaç paraşütü kazası: 37 yaşındaki Rus uyruklu sporcu hayatını kaybetti

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Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Babadağ’da eğitim uçuşu gerçekleştiren 37 yaşındaki Rus uyruklu Aleksandr Kishenet, tekli yamaç paraşütü uçuşu sırasında kayalıklara sert iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ve JAK ekipleri tarafından kayalık alandan çıkarılan Kishenet’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Eğitim uçuşu gerçekleştirmek amacıyla bölgeye gelen 37 yaşındaki Rus uyruklu Aleksandr Kishenet, tekli uçuş sırasında kayalık alana sert iniş yaptı.

İhbar üzerine bölgeye UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi. Kayalık alanda bulunan Kishenet, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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