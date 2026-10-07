Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 17:22 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 17:23

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Eğitim uçuşu gerçekleştirmek amacıyla bölgeye gelen 37 yaşındaki Rus uyruklu Aleksandr Kishenet, tekli uçuş sırasında kayalık alana sert iniş yaptı.

İhbar üzerine bölgeye UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi. Kayalık alanda bulunan Kishenet, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.