Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 17:34 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 17:37

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Korgan köyü Güzelkonak mezrasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen araçlarda bulunan 8 kişi kazada yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çocuklardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.