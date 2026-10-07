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Hakkari Şemdinli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Hakkari Şemdinli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan bir çocuk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Korgan köyü Güzelkonak mezrasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen araçlarda bulunan 8 kişi kazada yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çocuklardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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