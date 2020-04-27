Başkan Erdoğan'dan Ali Erbaş açıklaması: Söyledikleri sonuna kadar doğrudur

27.04.2020 19:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde Kur'an'da zinayı haram kılan, eşcinselliği lanetleyen ayetleri okumasıyla ilgili "Söyledikleri sonuna kadar doğrudur" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik linç girişimi için "Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır." ifadelerini kullandı.



İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

"HERKES YERİNİ HADDİNİ BİLECEK"

Bu zihniyetin bir başka yansımasını da Diyanet İşleri Başkanımızın İslam'a ve Kuran'a yaptığı değerlendirmelere gösterilen tepkilerde görmek mümkündür. Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin bir kurumudur. Ve başkanımız bir açıklama yaptı. Bu açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevin yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur. Kendini bu sıfatlarla tanımayanlar için söz konusu ifadeler sadece bir görüşten ibarettir. Burada şu gerçeği çok net görmemiz lazım. Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken biri varsa Diyanet işleri Başkanlığıdır. Ve Diyanet İşleri Başkanımız da herhangi bir konu dini noktada olduğunda çıkar hutbelerinde, nasihatlarinde gerekse kendilerini ziyarete gelenlere anlatma yetkilidir. Kalkıp bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes yerini haddini bilecek. Zira Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devletimize yapılan bir saldırıdır. Diyanet İşleri Başkanımıza ve açıklamalarına yapılan her kavram karşımızdaki zihniyetin ilkelliğin ve içindeki bataklığın yansımasıdır.

Artık tünelin ucu Allah'ın izniyle görüldü. İnanıyorum ki Ramazan Bayramını iki bayram olarak rabbim bize nasip etsin.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştı.