Son dakika: Bakan Koca 27 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

27.04.2020 20:43

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 20 bin 143, vaka sayısı 2 bin 131 oldu. Vefat sayısı 95 olurken, toplam can kaybı 2 bin 900'e yükseldi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 4 bin 651 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı.Son 24 saatte yapılan test sayısı 20 bin 143, vaka sayısı 2 bin 131 oldu. Vefat sayısı 95 olurken, toplam can kaybı 2 bin 900'e yükseldi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 4 bin 651 oldu.