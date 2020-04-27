RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan bu video ile deşifre etti! İşte Kılıçdaroğlu'nun son yalanları

Başkan Erdoğan bu video ile deşifre etti! İşte Kılıçdaroğlu'nun son yalanları

Başkan Erdoğan bu video ile deşifre etti! İşte Kılıçdaroğlu'nun son yalanları
27.04.2020 20:02

Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dönemde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'lilerin koronavirüsle mücadelede birlik olmak yerine millete yalan söyleyerek muhalefet yapma çabalarını sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sistematik yalanlara değindi ve Kılıçdaroğlu'nun söylediği son yalanlara ait bir videoyu izletti. İşte Kılıçdaroğlu'nun son günlerde söylediği o yalanlar...


Haber Videoları