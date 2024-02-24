Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Alanda 60 bin kişinin olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, CHP'nin son genel seçimler sonrası eski genel başkanını ezip geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil." dedi. Terörle mücadele mesajı veren Erdoğan, "Nerede bir terörist varsa başlarını eziyoruz. Arkasında kim var diye bakmıyoruz." ifadelerini kullanarak terör örgütlerine destek veren ABD'ye tepki gösterdi. Gazze'deki soykırımı sadece izleyen Batı'nın ikiyüzlü tavrına da değinen Erdoğan, "Tam 140 gündür İsrail'in işlediği insanlık suçlarını sadece seyrediyorlar. Öyle ki BM Güvenlik Konseyi, İsrail'e acil ateşkes çağrısı yapmıyor, yapamıyor." şeklinde konuştu.