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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 15:26 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 15:26

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ordu mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye bayram müjdesi: İkramiye 3 bin TL oldu

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Ordu'da emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi veren Erdoğan, "Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz." dedi. Millete hizmet davasına ihanet edenlere sert tepki gösteren Erdoğan, "Evvela adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir." ifadelerini kullandı. Muhalefetin kendi arasında kavga etmekten hizmet etmeyi unuttuğunu ifade eden Erdoğan, "Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğandan AK Parti Ordu mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye bayram müjdesi: İkramiye 3 bin TL oldu
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ordu mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye bayram müjdesi: İkramiye 3 bin TL oldu

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