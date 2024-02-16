SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 12:52 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 12:53

Ekrem İmamoğlu'nun gölge başkanlığı CHP yandaşlarını sıktı! CHP medyası Sözcü TV'de zehir zemberek sözler: Böyle rezillik olabilir mi?

CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’e adaylar konusunda yaptığı baskı CHP’li isimleri çileden çıkarmaya başladı. Parti içinde Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasını istemeyenlerin olduğu konuşulurken CHP kanalı Sözcü TV’de Mithat Baydur iki başlılığa tepki gösterdi. Baydur, Ekrem İmamoğlu’nun aday belirleme konusunda Özgür Özel’e yaptığı baskıya “Böyle rezillik olabilir mi ya?” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den hoşlanmadığını söyleyen CHP yandaşı Enver Aysever ise, İmamoğlu’nun adaylığını önerdiği isimlerin önerdiği isimlerin yeni bir parti hazırlığı için olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlunun gölge başkanlığı CHP yandaşlarını sıktı! Aday krizinde yeni perde! CHP medyası Sözcü TVde zehir zemberek sözler: Böyle rezillik olabilir mi?
Ekrem İmamoğlu'nun gölge başkanlığı CHP yandaşlarını sıktı! Aday krizinde yeni perde! CHP medyası Sözcü TV'de zehir zemberek sözler: Böyle rezillik olabilir mi?

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan CHP'deki koltuk kavgasına dikkat çekti: ''Birbirlerini hançerliyorlar''
15.02.2024Perşembe
Batuhan A gemisinde aşçıydı! 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
15.02.2024Perşembe
SON DAKİKA 🚢 Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin yeri tespit edildi! 🛳️
15.02.2024Perşembe
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli geminin rotasına dair similasyon videosu!
15.02.2024Perşembe
Başkan Erdoğan'dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP'ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
15.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK’nin sözde sorumlularından Fatma Sakana öldürüldü 03:09
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
16.02.2024Cuma
İbrahim Tatlıses’in veliahtı olarak gösterilen Küçük İbo’nun şarkı söylediği anlar sosyal medyayı salladı! İşte o anlar 00:58
▶️ Küçük İbo'nun şarkı söylediği anlar sosyal medyayı salladı!
16.02.2024Cuma
▶️ Galatasaray sahasında Çekya ekibi Sparta Prag’ı devirdi! 00:31
▶️ Galatasaray sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı devirdi!
16.02.2024Cuma
▶️ Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste... 00:55
▶️ Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de! İşte isim isim tam liste...
16.02.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA