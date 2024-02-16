CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’e adaylar konusunda yaptığı baskı CHP’li isimleri çileden çıkarmaya başladı. Parti içinde Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasını istemeyenlerin olduğu konuşulurken CHP kanalı Sözcü TV’de Mithat Baydur iki başlılığa tepki gösterdi. Baydur, Ekrem İmamoğlu’nun aday belirleme konusunda Özgür Özel’e yaptığı baskıya “Böyle rezillik olabilir mi ya?” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den hoşlanmadığını söyleyen CHP yandaşı Enver Aysever ise, İmamoğlu’nun adaylığını önerdiği isimlerin önerdiği isimlerin yeni bir parti hazırlığı için olduğunu belirtti.