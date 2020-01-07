Başkan Erdoğan'dan AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar: Türk askeri koordinasyon için Libya'da savaş için değil 07.01.2020 00:13

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türk askeri koordinasyon için Libya'da savaş için değil." dedi. İranlı General Süleymaniye'e yapılan suikast için de konuşan Başkan Erdoğan "Asla tasvip etmeyiz" dedi.

A Haber bugün akşam saatlerinde gerçekleşen MYK ve MKYK toplantılarından önemli detaylara ulaştı.

Alınan bilgilere göre toplantıda İranlı general Kasım Süleymani suikasti önemli gündem maddelerinden birini oluşturdu.



ASLA TASVİP ETMEYİZ

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan "Asla tasvip etmeyiz" cümlelerini kullandı. Başkan Erdoğan, İran'ın bölgede mezhepçi ve emperyalist politikalar uyguladığına ve bunun da Türkiye'nin çıkarlarına uymadığına vurgu yaptı. Erdoğan "Ancak yine de böyle bir suikasti tasvip edemeyiz" yorumunda bulundu.

KOORDİNASYON İÇİN ORADAYIZ

Başkan Erdoğan suikastin planlı olduğunun altını çizerek "Biz o akşam Trump ile görüşmüştük 4-5 saat sonra da suikast oldu. Demek ki planlanmış." yorumunda bulundu.

Kritik toplantının bir diğer önemli maddesi de Libya'daki gelişmelerdi. Türk askerinin Libya'ya ayak basıp basmadığı sorusuna son noktayı koyan Erdoğan "Unsurlarımız Libya'da" dedi.