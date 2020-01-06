AK Parti'de MYK ve MKYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Neredeyse nefret suçu işlenerek bir şehidimizin üzerinden yapılan yalan haber yapılmıştır. Devletimiz şehidimizin ailesinin talebine saygı duyurularak, usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Diyarbakır annelerine Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız ve heyetimiz adına selamlarımızı iletiyoruz. Duygularımızın kendileriyle olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. 3 Eylül'de başlayan eylem 126. gününe girdi. Bazıları çocuklarına kavuştu, bazıları kavuşmayı bekliyor. Diyarbakır annelerine dönük olarak daha önce de belirttiğim Türkiye'deki en ufak bir hadiseye yüksek duyarlılık gösteren kesimlerin annelerin bu nöbetine ilgi göstermemeleri halen giderek artan bir şekilde dikkat çekmeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendini orada verdiği 'anneliğin ideolojisi, siyaseti olmaz' demesi önemlidir. Kalbi olan, vicdanı olan herkesin kenetlenmesi, bu çağrıya destek vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE 75 MADDELİK EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Kadına şiddetin siyaset üzerine düşen vazifeleri var. Bir de ahlaki, kültürel duyarlılığın arttırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar var. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunu çıkarmıştık. Cumhurbaşkanımız kanuni düzenleme konusunda bu meselenin ne gerekiyorsa yapılması ve bunun takip edilmesi şeklinde talimatlarını çeşitli vesilelerle sık sık yineliyorlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet ve İçişleri Bakanlığı 75 maddelik eylem planı ortaya koydular. Bütün taraflarla görüşerek, devlet içerisinde kurumların görüşleri alınarak bu noktada ortaya konulmuş eylem planıdır bu. Diyanet İşleri Başkanlığı da burada rol üstleniyor. Çeşitli vesilelerle gündeme geliyor, her bir canı kaybettiğimizde büyük bir üzüntü ile karşılaşıyoruz.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN İTİDAL ÇAĞRISI ÖNEMLİDİR

2020 yılının ne kadar büyük siyasi krizlere, uluslararası ilişkilerde grift meselelere ev sahipliği yapacak bir olayla başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Kasım Süleymani'nin suikast sonucunda öldürülmesi uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu. Her şeye rağmen İran, AB ile nükleer anlaşma ile çerçeveyi koruyordu. Bu eylemden sonra İran'ın nükleer anlaşmadan tamamen çekildiğini duyurması, Irak'ta havaalanında gerçekleşen bu eylemin sadece bölgeyi değil dünyayı da nasıl etkileyeceğini göstermesi açısından sembol bir gelişme olmuştur. Son derece olumsuz gelişmeleri tetikleyecektir. Karşılıklı tehditler ve tehdit dil her geçen saat tırmanıyor. Cumhurbaşkanımızın taraflara yaptığı itidal çağrısı önemlidir.

TEK BİR DEVLETİN ÇIKARLARINDAN BAKMAK İSTİKRAR GETİRMEZ

Dış müdahaleden Irak'ın arındırılması önemlidir. Irak'ta kuşatıcı, bütünleyici siyasi çerçevelere yaptığımız vurguyu ifade ediyoruz. Herkes Irak'ı kendilerine bağlı uydu haline getirme tasarımı yapmaktadır. Bunlar çıkar hesaplarıyla yapılıyorsa Irak'ın istikrarından, güvenin sağlanmasından daha büyük çıkar yoktur. Aklı selimle hareket etmek, şiddet döngüsünü arttıracak eylemlerden uzak kalmak gerekiyor. Suikastler, mezhep, hizip çatışmaları Irak'tan uzaklaştırılması gereken siyasi yaklaşımlardır. ABD bütün bölgeye, dünyaya tek bir devletin güvenliği üzerinden, Akdeniz'e tek bir devletin çıkarları üzerinden bakarsa burada istikrarın yakalanması mümkün olmayacaktır. Orada kullanan dilin makul bir alana çekilmesi son derece önemli olacaktır.

SEKÜLER DEDİKLERİ YAPININ ARKASINDA KİMLER VAR?

Libya'daki Sarraj Hükümeti BM kararına dayanan meşru bir zemine oturmaktadır. Malesef bizim içimizde de bazı siyasi parti temsilciler çıkıp bilgisiz bir şekilde Hafter'in seküler olduğunu, Sarraj'ın radikal grupları temsil ettiğini söyleyebiliyor. Libya'nın doğusunda Halife Hafter komutasında sözde Libya Ordusunun desteklediği birtakım güçler, hiçbir uluslararası meşruiyeti olmayan, geçiş hükümeti olarak adlandırılan bir yapı var. Bu gayrimeşru ve illegal bir yapıtır. Halbuki Ulusal Mutabakat Hükümeti bir tanıma sahiptir. Sivil ölümlere, yıkımlara karşı bir sorumluluğumuz var. Akdeniz'de ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Ulusal Mutabakat Hükümeti tek meşru hükümet olarak ateşkese geri dönülmesi ve sağlanması için yürütülen bütün çabaları destekliyor. Ancak Libya Ordusu denilen güçlere BM çağrılarını yanıtsız bırakıyor. Seküler dedikleri bu yapının arkasında kim var? BAE, Mısır, Suudi Arabistan, Rusya'da özel bir güvenlik şirketi Wagner işin içerisinde.

KANAL İSTANBUL

Cumhurbaşkanımızın açıklamasını, Montrö ile ilgili açıklamalarla ilgili olarak değerlendirmek gerekir. Kanal İstanbul Möntrö ile çelişmiliyor. Geçişlerde seyrü sefer serbestisine aykırı bir durumun sözkonusu olmadığını ifade etmek isterim. Bu proje tamamlandıktan sonra Boğazlar Montrö temelinde gemi trafiğine açık olacaktır. Kanal İstanbul'un Montrö ile çelişmeyecek şekilde irademiz vardır. Murat Bardakçı hocamız ironi yaparak bir yazı yazdı. 'Bu yapılanlar Kadeş Anlaşması'na da aykırı' dedi. Yapmak istediği şey bu ironiyle, bir sürü kişi Montrö'nün içine bakılıp da analiz yapılmıyor. Montrö meselesi devlet düzeyinde verilen görüşler, Milli Savunma Bakanlığı'nan görüşleri var. Kanal İstanbul yapılması Montrö sözleşmesine aykırı değildir, Montrö sözleşmesiyle çelişmeyecek bir şekilde yönetilecektir süreç.