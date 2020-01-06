Son dakika: TEM'de Büyükçekmece mevkiinde kaza! Edirne istikameti trafiğe kapandı

Son dakika haberine göre TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı. Ekipler olay yerine sevk edildi.
Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü.
EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı. Araçları kaldırma çalışması sürüyor.
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