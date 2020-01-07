Haberler Video Son dakika: İstanbul Kadıköy de İETT otobüsü alev alev yandı

Son dakika: İstanbul Kadıköy de İETT otobüsü alev alev yandı

07.01.2020 09:16

Kadıköy’de içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, klimasında meydana gelen arızadan dolayı alev aldı. Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Rıhtımda meydana geldi. 34 TN 3486 plakalı İETT otobüsü,Kadıköy Rıhtım da otobüs durağında hareket halinde klimasında meydana gelen arızadan dolayı alev aldı.


Alevleri erken fark eden otobüs şoförü büyük bir faciayı önledi. Yangını fark eden otobüs şoförü,durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. O sırada civarda bulunan trafik polisleri bulvarı araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında kimse yaralanmazken, otobüste hasar meydana geldi. Bir süre araç trafiğine kapatılan Rıhtım yolu yangının kontrole alınmasının ardından tekrar açıldı.Öte yandan otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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