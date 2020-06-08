Başkan Erdoğan, Libya'da meşru Libya hükümetinin darbeci Hafter'e karşı kazandığı zaferi değerlendirdi. Bugün ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Libya konusunun 1.derece önem arz ettiğini aktaran Erdoğan, ''Birçok yer geri alındı. En hayati yerler kurtarıldı. Adeta Tunus'a dayana kuzeydeki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Hafter'i çılgına çevirdi. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Bu bölgeler petrol kuyularının olduğu bölgeler. Burada deniz tarafında da doğalgaz kuyuları söz konusu buralar da çok büyük önem arz ediyor. Petrol kuyularının olduğu bölgeler de önem arz ediyor ve Rusya'yı rahatsız ediyor.'' ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hafter her an sürecin dışına atılabilir." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Libya'daki son durumu değerlendirdi! "Hafter her an sürecin dışına atılabilir"
08.06.2020 23:18
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