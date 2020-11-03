Başkan Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Berber, lokanta, sinema ve düğün salonları...

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadelede alınan yeni terbirleri duyurdu. Erdoğan, "Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadelede alınan yeni terbirleri duyurdu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.

Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını ev ziyaretini mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum.