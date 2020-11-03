CHP'li Ekrem İmamoğlu kendisine tepki gösteren Nişantaşı halkından kaçtı!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Amerikan Hastanesi çıkışı Nişantaşı sakinleri tarafından protesto edildi. Marmara Üniversitesi'nin Nişantaşı kampüsünün bulunduğu alanın yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak kalmasını isteyen mahalle sakini iki kadın, Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talep ettiklerini ve alamadıklarını dile getirerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun tepkilere yanıt vermeden aracına bindiği anlar ortaya çıktı. Yüksek ateş şikâyetiyle, başvurduğu özel hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Ekim'den beri tedavi görüyordu. İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün 11.30'da taburcu oldu. Burada bir basın açıklaması yapan İmamoğlu, Nişantaşılı bir grup vatandaşın tepkisiyle karşılaşınca alelacele aracına binerek hastane önünden uzaklaştı.

NİŞANTAŞI SAKİNLERİNDEN İMAMOĞLU'NA RANDEVU TEPKİSİ

Yaşlı bir kadın ise yanından umursamadan aracına binen İmamoğlu'na tepki göstererek," İBB de bu suçun ortağı. Burada bir kent suçu işleniyor. Karşınıza gelip pankart açabilirdik. Slogan atabilirdik. Nişantaşılıya yakışır vaziyette sustuk. Sizin iyileşmenizi bekledik. İzmir'e gideceğinize gelin lütfen bizim mahallemizde bizimle birlikte oturun. Bu konuyu bizimle tartışın lütfen" diye serzenişte bulundu.