Başkan Erdoğan Uzun Mehmet Camii açılışında konuştu: "Bir müjde daha gelebilir"

Son dakika haberi! Zonguldak'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan ve 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Uzun Mehmet Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı. İlk cuma namazı, Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla kılındı. Başkan Erdoğan Uzun Mehmet Camii'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin camilere saldırdığını belirten Başkan Erdoğan, "Bunun için camilerimize, kıldığımız namazların ifade ettiği kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız." dedi. Bugün müjdeyi açıklayacağını belirten Erdoğan, "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir." ifadelerini kullandı.