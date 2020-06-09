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Başkan Erdoğan: Türkiye'yi nitelikli sağlık hizmeti imkanlarına sahip ülke haline getireceğiz

Başkan Erdoğan: Türkiye'yi nitelikli sağlık hizmeti imkanlarına sahip ülke haline getireceğiz
09.06.2020 00:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi en modern ve nitelikli sağlık hizmeti imkanlarına sahip ülke haline getireceğiz." dedi.


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