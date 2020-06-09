Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Kovid-19'la mücadelede 102 ülkeye yardım gönderildiğini bildirdi. Erdoğan, 11 şehir hastanesi yapıldığını dile getirerek, "Yıl sonuna kadar 5 şehir hastanesi daha yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da bu şehir hastanelerini inşallah yapacağız." dedi. Erdoğan, Yunanistan'dan tarafından yapılan küstah açıklamalara da değinerek, "Siz uyarılara kulak asmıyorsunuz. Bu sefer de kalkıyorlar 'Sakın ha! Ayasofya'yla ilgili orayı camiye çevirmeyin' Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Bunun için sizden izin almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Ayasofya resti: Kimseden izin almayız
09.06.2020 00:01
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