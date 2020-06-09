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Başkan Erdoğan'dan şehir hastanesi açıklaması: Elazığ depreminde Fethi Sekin Hastanesi olmamış olsaydı...

Başkan Erdoğan'dan şehir hastanesi açıklaması: Elazığ depreminde Fethi Sekin Hastanesi olmamış olsaydı...
09.06.2020 00:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan şehir hastanelerinin önemine dikkat çekerek, “Elazığ depreminde Fethi Sekin Hastanesi olmamış olsaydı, biz adeta depremin altında kalırdık.” dedi.


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