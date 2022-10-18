Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü 3 yaralı

Nevşehir'de sert iniş yapan sıcak hava balonundaki turistlerden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kavak beldesinde meydana geldi. Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, ilk belirlemelere göre rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı.

2 ÖLÜ 3 YARALI

Bu sırada balondaki turistlerden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkinden bu sabah 07.25'te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, ilimiz merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır"