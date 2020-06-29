Başkan Erdoğan: Salgın döneminde birçok kesimi verdiğimiz desteklerle ayakta tuttuk

29.06.2020 18:49

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminde esnaf ve sanatkarlardan çiftçiye, sanayiciden ihracatçıya kadar her kesimi verdiğimiz desteklerle ayakta tuttuk" dedi.