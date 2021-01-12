Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan önce amatör futbolcuların sorunlarını dinledi sonra talimat verdi!

Başkan Erdoğan önce amatör futbolcuların sorunlarını dinledi sonra talimat verdi!

Başkan Erdoğan önce amatör futbolcuların sorunlarını dinledi sonra talimat verdi!
12.01.2021 15:02
Ana Sayfa 33:20
Başkan Erdoğan'dan AB'ye...
Ana Sayfa 03:50
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı...
Ana Sayfa 03:20
Kilosu 350 TL! Çıkar çıkar...
Ana Sayfa 02:47
Kapkaç anı kamerada
Ana Sayfa 04:44
O il için çok ciddi deprem...
Ana Sayfa 02:43
TEM'de feci kaza! Tam 12 araç...
Ana Sayfa 03:11
FETÖ'ye 33 ilde dev darbe
Ana Sayfa 01:44
Sağlık çalışanlarına ek ödeme...
Ana Sayfa 00:35
Zuckerberg Senato'da böyle...
Ana Sayfa 02:06
Hak yolunda yürümeyi...
Ana Sayfa 01:58
Rekabet Kurulu'ndan WhatsApp...
Ana Sayfa 02:02
Yalova AK Parti İl Başkanlığı...

Başkan Erdoğan, Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreni öncesi yeni tip koronavirüsten dolayı oynanmayan amatör futbol liglerinde top koşturan oyuncuların sorunlarını dinledi. Erdoğan, daha sonra amatör futbolcularla ilgilenilmesi talimatını verdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsten dolayı oynanmayan amatör futbol liglerinde top koşturan oyuncuların sorunlarını dinledi.

Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreni öncesi kendisiyle konuşmak isteyen amatör sporcularla bir araya gelen Erdoğan, pandemiden dolayı maçların on aydır oynanmadığını belirterek, "Bunu inceleteyim, bakalım. Kendim 16 sene amatör futbol oynadım. Bir bakalım herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız." ifadelerini kullandı.

Bu durumun sadece Ankara için mi geçerli olduğunu, diğer yerlerde olup olmadığını soran Başkan Erdoğan'a bir sporcu, "Biz Türkiye genelinden geldik. Ardahan'dan Edirne... Şu anda bütün futbolcu kardeşlerimiz, size sesimizi duyurmak için dualarla geldik, çok şükür sesimizi duyurduk." diye cevap verdi.

Başkan Erdoğan, daha sonra amatör futbolcularla ilgilenilmesi talimatını verdi.

Haber Videoları