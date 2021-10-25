Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin Kabine Toplantısı'ndan önce gerçekleştirilmesi dikkat çekiyor. Kritik zirve basına kapalı gerçekleşirken bir açıklama yapılmadı.