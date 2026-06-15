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Başkan Erdoğan'dan ABD - İran barış açıklaması:''Sabotajlara karşı dikkatli olunmalı''

Başkan Erdoğan'dan ABD - İran barış açıklaması:''Sabotajlara karşı dikkatli olunmalı''

Başkan Erdoğan, ABD ve İran arasındaki tarihi barış anlaşmasına ilişkin kritik bir uyarıda bulundu: "Sabotajlara karşı dikkatli olunmalı!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgede sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump


SABOTAJLARA DİKKAT

İsim vermeden İsrail'in bölgede huzur ve güvenliği hedef alan sabotajlarına vurgu yapan Erdoğan, süreçte gerilimi tırmandıracak eylem ve söylemlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz."

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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