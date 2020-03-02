Son dakika: Merkel'den flaş İdlib açıklaması: Ateşkese ihtiyacımız var
Son dakika haberine göre, Almanya Başbakanı Merkel, İdlib için yaptığı açıklamada "Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Güncel
02.03.2020 19:05
-
Son Güncelleme: 02.03.2020 19:05
ABONE OL
Almanya Başbakanı Merkel, İdlib için yaptığı açıklamada "Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.