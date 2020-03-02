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Son dakika: Merkel'den flaş açıklaması: Ateşkese ihtiyacımız var

Son dakika haberine göre, , için yaptığı açıklamada "Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 02.03.2020 19:05
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 19:05
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Merkel'den flaş İdlib açıklaması
, için yaptığı açıklamada "Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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