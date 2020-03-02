Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit olması ülkemizi yasa boğdu.

Aralarında öğretim üyeleri, emekli askerler ve ev hanımlarının bulunduğu bir çok kişi; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından İdlip'te savaşmaya hazır olduklarını açıkladı. Ev hanımı Ayşe Seymen, "Savaşmayı bilmem ama savaşan yavrularımın yanında onları okuyarak destekler yemeğini getirir, üstlerini örter. En önemlisi anne sıcaklığını hissetmeleri için onların ardında olurum" ifadelerini kullandı.

GÜRSES: YARINDAN İTİBAREN İDLİP'TE GÖREV ALMAYA HAZIRIM

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gürses: "Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde Profesörüm. Profesyonel avcıyım. Keskin nişancıyım. Yarından itibaren İdlip'te görev yapmaya hazırım."

DOĞAN: SÖZ KONUSU VATANSA…

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğrencisi Merve Doğan: "Profesyonel avcı değilim, keskin nişancı da değilim. Ama söz konusu vatansa gözüm kapalı düşmanı alnının çatından vururum. Yarından itibaren İdlip'te görev yapmaya hazırım."

ATAK: YARIN SABAH GÖREVE HAZIRIM

Eski Özel Harekat Görevlisi Göksel Atak: "Yaşım 59 Emekli özel harekatçıyım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihtiyaç varsa yarın sabah göreve hazırım. #MehmetçiğinYanındayız"

SEYMEN: SAVAŞAN YAVRULARIMA YEMEĞİNİ GETİRİR, ÜSTLERİNİ ÖRTERİM

Ev hanımı Ayşe Seymen: "Ben avcı değilim keskin nişancı hiç değilim. Sizlerin annesi yaşındayım yarın ben de gelebilirim savaşmayı bilmem ama savaşan yavrularımın yanında onları okuyarak destekler yemeğini getirir, üstlerini örter. En önemlisi anne sıcaklığını hissetmeleri için onların ardında olurum."

BAŞKILIÇ: GENELKURMAY BÜNYESİNDE GÖREV ALDIM, GÖREV ALMAYA HAZIRIM

Şafak Başkılıç: "İstanbul'da özel bir şirkette çalışmaktayım. 1992/1994 yılları arasında iç güvenlik eğitimi alarak, Genelkurmay bünyesinde Güneydoğu'da çeşitli yerlerde bizzat sahada aktif olarak başarılı bir şekilde görev almış bulunmaktayım. Yarın öğlen İdlip'te görev almaya hazırım."





PERKTAŞ: GÖREVE HAZIRIM

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Erkan Perktaş: "Adıyaman Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, askerliğimi 1996-1998 yılları arasında doğuda yaptım. Devletimin yanındayım, göreve hazırım."

TABAK: GÖREVE HAZIRIM

Mustafa Tabak: "Silopi Zırhlı Akrep Özel Kuvvetlerde 12 ay askerlik yaptım. Görev için her daim hazır ve nazırım Allah'ın izniyle."

Kenan Kıran / Sabah