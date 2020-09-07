Fransa'nın Akdeniz'deki planı ne? Prof. Dr. Enis Tulça'dan önemli açıklamalar

07.09.2020 23:34

A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, Türkiye - Yunanistan gerilimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransa’nın Güney Kıbrıs’a hava üssü kurarak Yunanistan’a arka çıkmasını değerlendiren Prof. Dr. Enis Tulça, bu tutumun çok eskilere dayandığını ifade etti. Tulça ,Fransa’nın ve Yunanistan'ın planlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte o açıklamalar...

A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, Türkiye - Yunanistan gerilimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransa'nın Güney Kıbrıs'a hava üssü kurarak Yunanistan'a arka çıkmasını değerlendiren Prof. Dr. Enis Tulça, bu tutumun çok eskilere dayandığını ifade etti. Tulça ,Fransa'nın ve Yunanistan'ın planlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte o açıklamalar...