Başkan Erdoğan "Herhalde Bay Kemal de izliyordur" diyerek paylaştı: CHP'li belediyeler sınıfta kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'nin kayıp bir parti olduğunu söylerken, "Bu kayıp sadece siyasetin değil, tüm ülkenin kaybıdır" diyerek geçtiğimiz günlerde yağan karda CHP belediyesi yönetimindeki bölgelerden gelen görüntüleri paylaştı.

AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, CHP'ye sert sözlerle yüklendi. "CHP kayıp bir partidir" diyen Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sırasında CHP belediyesi yönetimindeki illerde vatandaşların yaşadıkları zorlukları içeren görüntüleri paylaştı.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri tekrarlayan vizyonsuz, ilkesiz bir yapı var. Bir heyula var. Heyula, tek başına bir anlamı olmayan başka yapılarla oluşur. CHP kendi başına planı, programı, hayali, hedefi, eseri, mücadelesi olmayan bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz etkiyle harekete geçen partidir.



CHP AMORF BİR YAPIDIR

CHP'nin içinde millet yoktur. Millet, tek partiden beri CHP'nin ciğerini bilir. CHP'nin içinde demokrasi yoktur, çünkü demokrasinin d'sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde kalkınma yoktu, halkın derdine derman olacak hiçbir işe yaraşmaz. CHP'nin içinde adalet yoktur, çünkü vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz. CHP siyasetteki duruşunu ülkesine veya halkına göre değil, önüne konulan senaryoya göre belirler. CHP'nin içinde ideal de yoktur, bu partide insanlar yapıya uygun şekilde konumlanır ve bireysel hedefler içinde çalışır. CHP heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır.

CHP KAYIP BİR PARTİDİR

Buradan CHP'ye oy vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum; CHP kayıp bir partidir. Bu kayıp tüm ülkenin kaybıdır. Geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından CHP belediyelerin yönetimindeki şehirlerde yaşanan manzaralar bile bu gerçeği gösterir.