2 metre kar altında 4 günlük zorlu eğitim! 200 kişilik ekip hazır

Özellikle yüksek rakımlı dağlardan düşen çığların son dönemde büyük felaketlere neden olduğu Van'da yeni faciaların yaşanmasını önlemek amacıyla 200 güvenlik korucusuna karlı arazide 4 gün boyunca eğitim verildi. AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, "Çığ bölgesine intikal süresini kısaltmanın mümkün olmadığı göz önüne alındığında, güvenlik korucularını bilinçli şekilde arama kurtarma sürecine dahil etmek, müdahale kapasitemizi geliştirecektir" dedi.

Türkiye'de en çok kar alan illerden Van'da, çığın yeni acılara neden olmasının önlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına kısa sürede başlanması amacıyla 200 güvenlik korucusundan oluşturulan "çığ timi", karla kaplı arazide zorlu eğitime tabi tutuldu.

Geçmişte yüksek rakımlı dağlardan düşen çığların büyük acılara neden olduğu Van'da, yeni faciaların yaşanmaması amacıyla, çığ tehlikesinin bulunduğu bölgelerde görevli güvenlik korucularının yer aldığı çığ timi kuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında, Çatak, Başkale, Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde görevli güvenlik korucularına, ilk etapta çığla mücadele konusunda teorik eğitimler verildi.

Daha sonra kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Kurubaş Geçidi'ne götürülen güvenlik korucuları, burada "çığ riski, çığla mücadele, arama-kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı" konularında dört gün süren uygulamalı eğitim aldı.

Zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan 200 güvenlik korucusu, yapılacak tatbikatın ardından "katılım belgesi" alarak çığ olaylarında aktif olarak arama kurtarmada görev yapacak.

"OLAYLARA DAHA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLMESİ SAĞLANACAK"

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, yaptığı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde çığ olayına uygun topoğrafik ve meteorolojik koşullara sahip dağlık alanların bulunduğunu söyledi.

Hemen her yıl dağlık arazi yapısından dolayı çığ olaylarının yaşandığını, can ve mal kayıplarının yanı sıra, yolların kapanmasına, enerji ve iletişim hatlarının ve doğal ekosistemlerin zarar görmesine yol açtığını belirten Körpeş, şöyle konuştu:

"Çığ afetine maruz kalanların hayatta kalma süreleri göz önüne alındığında, intikal süresi kabul edilebilir seviyede olmamakla birlikte, bu süreyi kısaltmak da ne yazık ki mümkün değildir. Bu minvalde ilçelerde görev yapan güvenlik korucularına, profesyonel ekipler alana ulaşıncaya kadar olaya müdahale edebilmeleri amacıyla 'çığda arama kurtarma eğitimi' verilmesi uygun görülmüştür. Bu çalışma, olay yerinin bilinçli şekilde güvenlik kordonuna alınması ve müdahale çalışmalarına ivedilikle başlanabilmesi açısından önem arz etmektedir.

İntikal süresini kısaltmanın mümkün olmadığı göz önüne alındığında, güvenlik korucularını bilinçli şekilde arama kurtarma sürecine dahil etmek, müdahale kapasitemizi geliştirecektir. Korucuların arazi yapısına hakim olmaları, bölgede ikamet etmeleri, emir-komuta hiyerarşisinde görev yapmaları, tayin, atama gibi sirkülasyona tabi olmamaları, hedef kitle yaş grubunun 20 ila 30 yaş aralığında tutulması, eğitim güncellemesi yapıldığı takdirde en az 15 yıllık aktif ve sürdürülebilir potansiyel oluşturacaktır."

"KISA SÜREDE BELKİ BİRÇOK CANA DOKUNACAKLAR"

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Seyfullah Gök ise çetin kış şartlarının hakim olduğu bölgede daha önce birçok çığ olayının yaşandığını anımsattı.

Çığ olaylarına müdahale ve çığ altında kalanların en kısa sürede kurtarılması için profesyonel ekipler oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Gök, şunları belirtti:

"Çığa maruz kalan bir kişinin ortalama yaşam süresi 25 dakikadır. Bu eğitimdeki temel amacımız bu süreden önce olaya müdahale edebilecek ekipler oluşturmaktır. Eğitim alan arkadaşlarımız kısa sürede belki birçok cana dokunacaklar. Güvenlik korucularına, çığda doğru davranış şekilleri, çığda uygulanacak testler ve testlerden elde edilen sonuçlarla yapılabilecekleri anlatıyoruz. Olası bir çığda AFAD ekipleri olay yerine gidene kadar bu ekipler ilk müdahaleyi sağlayacak. Aldıkları eğitimle bölgeyi kontrol altına alıp, çığa maruz kalan afetzedeleri kurtaracak. Teorik ve temel eğitimleri alan ekipler bu bilgileri kapsamlı bir tatbikatla tamamlamış olacak."

"ÇIĞLA MÜCADELEDE PROFESYONELLİK KAZANDIK"

Bahçesaray'da yaşayan güvenlik korucusu Umut İlhan da "İlçemizin arazi şartları çok zor. Kış aylarında olası bir afet durumunda ilden gelecek ekipler 4 saat sonra ilçeye ulaşabiliyor. Bu nedenle biz de pratik eğitimler aldık. Olası bir çığ durumunda nasıl müdahale edileceğini, ne yapılması gerektiğini öğrendik. Çığla mücadelede profesyonellik kazandık." dedi.

Çığda kullanılacak ekipmanlarla olaylara daha yerinde müdahale edebileceklerini dile getiren güvenlik korucusu Nihat Taytoğlu, "Bundan sonra ekip olarak çığ olaylarına daha erken müdahale edeceğiz. Aldığımız eğitim bize çok katkı sağlayacak. Sonda (demir çubuk), kürek ve diğer ekipmanlarla çığ altında kalanlara daha tedbirli ve kolay ulaşabileceğiz." ifadelerini kullandı.