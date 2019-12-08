Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Bu sene faaliyete geçireceğiz |Video 08.12.2019 15:56

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda hitap etti. Erdoğan konuşmasında "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, "İstanbul Tahkim Merkezinin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezini faaliyete geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı) İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan kararların tatbik edilmesi, uygulamaya dönüşmesi de gerekir. Bu açıdan tartıştığımız, konuştuğumuz ve karara bağladığımız hususları hep birlikte kuvveden fiile getirmemiz son derece önemlidir." diye konuştu.

Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yüzde 21'i yani 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor." dedi.

"MÜSLÜMANLAR ZEKATI VERECEK OLSA İSLAM ÜLKELERİNDE FAKİR KALMAZ"

Erdoğan, "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz." şeklinde konuştu.

"TAHKİM MERKEZİ'Nİ FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz." dedi.